بارزاني بيوم المرأة: زيادة مشاركتها دلالة على المساواة بكوردستان

2020/03/07 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في رسالة له بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن زيادة نسبة مشاركة النساء في جميع مجالات الحياة دلالة مهمة على قوة أسس المساوة في إقليم كوردستان.

وحيا بارزاني في رسالة له اطلعت عليها شفق نيوز، يوم السبت، النساء في كوردستان والعالم وجميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشخصيات في دفاعها عن حقوق النساء اللواتي مارسن دوراً مؤثراً بهذا الاتجاه، متمنياً للجميع النجاح.

وأشار رئيس الإقليم إلى أن نساء كوردستان كن دوماً مشاركات فعالات في مختلف مجالات النضال والكفاح، منوهاً إلى أن لهن اليوم دوراً فعالاً في جميع المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، ومبينا أن زيادة نسبة السيدات في كل المجالات مؤشر على قوة أسس المساواة.

وأضاف بارزاني أن السيدات كن دوماً الضحايا الرئيسيات للعنف وفي مقدمته عنف الحروب والكوارث التي حلت بالشعب الكوردي، مستدركاً أن أية حوادث كارثية لم تستطع التقليل من شأن نساء كوردستان وإيمانهن ومعنوياتهن في الحياة والنضال والخلاص.

واكد بارزاني أن إقليم كوردستان ينظر دوما بشغف إلى المساواة وحقوق النساء وحقوق الانسان والديمقراطية كمبدأ راسخ، مبينا انه عمل بجد بهذا الاتجاه ومن المهم ان ينعكس هذا الفهم على النظام التربوي في جميع مراحل الدراسة.





وأردف أنه في هذه الذكرى يرى من الضرورة أن يجذب انظار جميع الجهات الى الواجبات والمسؤوليات المهمة والحساسة التي تتمثل في اشتراك وتعاون الجميع في الوقاية من ومنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في جميع مدن ومناطق وقرى كوردستان.

وتابع بارزاني انه في الوقت الذي يثمن المهام والجهود المضنية التي تبذلها الجهات المعنية، يحث جميع الكوردستانيين للتعاون وتنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالوقاية من كورونا كواجب ومسؤولية كبيرة انسانية ودينية.





وفي ختام الرسالة حيا بارزاني ذكرى الثامن من آذار، وأرواح النساء البطلات اللواتي بذلن أرواحهن في سبيل الحقوق المشروعة للشعب والوطن.

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