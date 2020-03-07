تحويل أكثر من 8 آلاف محاضر الى عقود في واسط

2020/03/07 | 21:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

أبرمت الادارة المحلية في واسط عقوداً وزارية مع اكثر من ثمانية الاف محاضر مجاني، مع شمولهم بتسوية الملاكات التعليمية والتدريسية وتوزيعهم بين المدارس.



وقالَ محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي بتصريح لـ”الصباح” ان المحافظة استحصلت الموافقات الرسمية من وزارة المالية على تحويل 8564 محاضرا مجانيا الى عقود وزاريةمع شمولهم بتسوية الملاكات التعليمية والتدريسية ضمن العام الدراسي 2019 - 2020.



واشار الى ان موافقة وزارة المالية جاءت على اثر موافقة مجلس الوزراء بكتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، منوها بانه تم تكليف مديرية تربية المحافظة وجميع اقسامها في الاقضية بابرام العقود مع المحاضرين المجانيين.

من جهته، لفت مديرُ الاعلام التربوي في تربية واسط عقيل اشهيب لـ”الصباح” الى تشكيل لجان خاصة لتوزيع المحاضرين ضمن الملاك الابتدائي والثانوي، وحصر اعداد الذين تمت مباشرتهم في الدوام الرسمي، وابرام العقود الوزارية معهم وتوزيعهم بين المدارس بحسب الحاجة الفعلية وذلك لسد الشواغر.

واوضح ان المديرية قررت شمول المحاضرين بالتسوية اسوة بالمعلمين والمدرسين على الملاك الدائم، ويتم توزيعهم بحسب الحاجة الفعلية للمدارس والاختصاص واعطاؤهم حصصا دراسية وفقا للنصاب المعمول به، مؤكدا ان المديرية قررت اشراك جميع المحاضرين المتعاقد معهم بدورات تدريبية وتطويرية على المناهج الدراسية لغرض رفع مستواهم العلمي والارتقاء بقدراتهم نحو الافضل، مع اخضاعهم للرقابة والاشراف والمتابعة من قبل الاشرافين التربوي والاختصاصي.

واضاف ان المديرية قررت ادخال جميع المحاضرين المجانيين ضمن قاعدة بيانات خاصة بهم تتضمن جميع المعلومات من حيث الاسم والاختصاص والتولد وسنة التخرج وتاريخ صدور امر التعاقد والمباشرة، مع ضرورة رفع تقارير شهرية من قبل الاشرافين الاختصاصي والتربوي بشان اداء

عملهم.

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