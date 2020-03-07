التربية تطلق منصة (نيوتن) للتعليم الالكتروني

2020/03/07 | 21:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

تستعدُ وزارةُ التربيةِ اطلاقِ منصةِ (نيوتن) الالكترونية لتعويضِ الطلبةِ والتلاميذِ عما فاتهم من الدروس لاكمال المنهاج الدراسي المقرر للعام الدراسي (2019 ــ 2020). وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته تعمل على متابعة تعويض الطلبة والعطل الاجبارية التي رافقت عامهم الدراسي وادت الى تاخر اكمال المنهاج المقرر للفصلين الاول والثاني، كما عملت على اعداد منصة (نيوتن) الالكترونية وهي منصة للتعليم الالكتروني التي سيتم اطلاقها عبر فضائية العراق التربوية بالوزارة.

واضاف: ان المنصة تتضمن محاضرات عدة والتي سيتم بثها عبر التلفزيون التربوي ولجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وسيقدمها اكفأ الاساتذة بالوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج، مؤكدا ان المنصة ستدعم الطلبة عن بعد من خلال تقديم دروس توجيهية للطالب ولعموم المراحل الدراسية، عادا المشروع، خطوة حقيقية لاستخدام التعليم الإلكتروني الرصين واستخدام وسائل الاعلام الرقمي لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تؤخر سير العملية التعليمية في البلاد.

واردف السعدون في الشأن ذاته: ان اطالاق المشروع، يأتي تنفيذا لمقررات خلية الازمة المركزية في الوزارة، مشيرا الى انه تم الانتهاء من المراحل النهائية لاطلاق المنصة التعليمية، موضحا انه اول منصة تعليمية الكترونية حكومية في البلاد اعدت تماشيا مع اوضاع الطلبة وما مروا به من ظروف ادت الى تاخر عامهم الدراسي لظروف خارجة عن ارادة الوزارة، والتي يمكن ان تؤثر سلبا في مستقبلهم الدراسي.

وذكر ان وزارته عملت على اعداد حزمة من البدائل والمعالجات من اجل مواجهة اي طارئ بما يضمن سلامة التلاميذ والطلبة من فيروس (كورونا) الذي ادى انتشاره في عموم العالم الى تاخر التعليم لتلافي انتشاره بين اوساطهم.

واشار المتحدث الرسمي باسم التربية الى ان وزارته، وجهت جميع الملاكات التعليمية والتدريسية الى ضرورة التواصل مع الطلبة عبر الوسائل المتاحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المدارس الالكترونية من اجل توفير فرص تعليمية بديلة، فضلا عن قيام التلفزيون التربوي بالعمل على تقديم دروس تعليمية في مختلف المواد والى جميع المراحل التعليمية على مدار الساعة.

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