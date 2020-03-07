لقب دوري أبطال إفريقيا عربيا

2020/03/07 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكد رسميا أن لقب نسخة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، سيكون من نصيب فريق عربي، بعد ضمان بلوغ أربعة أندية عربية الدور نصف النهائي.

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