مفوضية حقوق الانسان تدعو وزارة الصحة الى اعتماد جواز السفر كوثيقة دخول الى المستشفيات

2020/03/07 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضية حقوق الانسان وزارة الصحة الى اعتماد الجواز كوثيقة للمرضى الداخلين الى مستشفياتها.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في تغريدة على منصة تويتر إن على وزارة الصحة اعتماد جواز سفر اي مريض قبل ادخاله الى المستشفى لغرض معرفة سجل السفر الخاص به ولغرض تفادي أي حالة مشابهة لحالة المريضة التي توفت في كربلاء بسبب فيروس كورونا.

وطالب البياتي وزارة الداخلية بتزويد المستشفيات ببيانات العراقيين العائدين من دول تفشي كورونا لكي يتم تدقيقها مع المرضى الداخلين للمستشفيات.

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