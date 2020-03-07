روحاني يدعو الشعب الإيراني الى تجنب التنقل والسفر بين محافظات البلاد

2020/03/07 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسن روحان

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني شعبه الى توخي الحيطة والحذر وتجنب التنقل والسفر غير الضروريين بين المحافظات لتجنب استمرار تفشي فيروس كورنا.

وقال روحاني في تصريح إن خلق الشفافية وتعزيز الثقة العامة للشعب وإبقاء الناس على اطلاع بالمستجدات السياسية والصحية المتوقعة بشأن انتشار كورونا من أهم الأمور في مكافحة هذا الفيروس وتقليل خطر استمرار انتقال العدوى بين الشعب افراد الشعب الإيراني.

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