وزير الخارجية الإيراني : ترمب يشدد العقوبات غير القانونية على إيران لاستنزاف مواردها اللازمة لمكافحة كورونا

2020/03/07 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شدد العقوبات غير القانونية على إيران بهدف استنزاف مواردها اللازمة لمكافحة كورونا.

وأكد ظريف في تغريدة على موقع تويتر أن ترمب استبدل الإرهاب الاقتصادي بالإرهاب الطبي ويعمل على تشديد العقوبات غير القانونية بشكل ضار بهدف استنزاف موارد إيران اللازمة في مكافحة كورونا بينما يموت الشعب الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، مشيرا الى أن العالم لم يعد بوسعه ان يبقى على هذا الصمت وسط استبدال الإرهاب الاقتصادي بالطبي.

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