هل تقصدت روسيا التذكير بهزائم “العثمانيين”.. ماقصة التماثيل التي حضرت لقاء بوتن واردوغان؟

2020/03/07 | 21:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشب جدل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي على الصعيد العربي والتركي، بسبب صور استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في الكرملين بالعاصمة الروسية، موسكو.وتداول نشطاء صور تمثال توسط بوتين وأردوغان خلال اللقاء الذي جمعهما في الكرملين بالعاصمة الروسية، موسكو، ليقول الباحث السياسي الكويتي، مشعل النامي إنها […]

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