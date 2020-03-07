امين مجلس الأمن القومي الإيراني يصل إلى بغداد

2020/03/07 | 21:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، اليوم السبت، إلى بغداد وذلك تلبية لدعوة من نظيره العراقي مستشار الامن القومي فالح الفياض.وافادت امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في تقرير لها انه من المقرر ان يلتقي الادميرال شمخاني خلال الزيارة كبار المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية برهم صالح […]

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