أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يصل بغداد

2020/03/07 | 21:52 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، السبت، الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.

ونقلت وكالة "إرنا" عن أمانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قولها، إن "شمخاني وصل إلى بغداد ومن المقرر ان يلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لاجراء محادثات حول القضايا السياسية والامنية والاقتصادية الثنائية".

وأضافت أن "شمخاني سيلتقي خلال الزيارة أيضاً عدداً من قادة ورؤساء التيارات السياسية في العراق".





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