تربية كردستان تستعد لبث الدروس عبر التلفزيون

2020/03/07 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان، مساء اليوم السبت، انها تستعد لبث دروس الصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي عبر التلفزيون التربوي، بعد تعطيل الدوام في المدارس لتفادي فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "فضلا عن عرض دروس الدراستين الاعدادية والمتوسطة في التلفزيون التربوي، ستقوم بعرضها في صفحة التلفزيون المذكور في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشكل مباشر".وأضافت ان "هذه الخطوات تأتي في اطار سياسة الوقاية من فيروس كورونا في اوساط الطلبة، واستجابة لتوصيات وزارة الصحة في حكومة الاقليم من اجل المحافظة على الطلبة بتعطيل الدوام في المدارس كقسم اول".وبينت ان "القسم الثاني يقع على عاتق الطلبة انفسهم بتوخي الحيطة والحذر خارج الاوساط الدراسية"، مطالبة "الطلبة بالابتعاد عن الزيارات والخروج والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".واشارت الوزارة الى ان "طلبة المرحلة الاساسية بحلقتيها الاولى والثانية اي من الصف الاول الابتدائي الى الصف السادس الابتدائي يحتاجون بشكل اكبر للرعاية المراقبة والتشجيع للالتزام بشروط النظافة بشكل اكبر".وأكدت ان "التلفزيون التربوي التابع للوزارة يستعد لتقديم جميع الدروس الخاصة بها باللهجتين السورانية والبهدينانية"، مضيفا ان "تلك الدروس تعرض بشكل مباشر ايضا في صفحة التلفزيون التربوي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".ودعت الوزارة "الجميع الى تشجيع الطلبة للاستفادة من تلك الدروس عبر متابعتها، مبينا ان هذا الامر سيستمر لمدة عشرة ايام".

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