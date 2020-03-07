شمخاني والوفد المرافق له يصل الى بغداد بدعوة رسمية

2020/03/07 | 21:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل امين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني، اليوم السبت، الى العاصمة العراقية بغداد، بعد توجيه دعوة رسمية له.

وقال مراسل "الغد برس"، انه "تم وصول وفد ايراني رفيع المستوى الى بغداد برئاسة امين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني".

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