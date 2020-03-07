وفاة رجل دين معمم بإيران بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/03/07 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي رجل الدين الايراني نعمت الله جوادي بامياني، بعد اصابته بفيروس كورونا.وقال الصحفي الايراني محمد الاحوازي إن “نعمت الله جوادي بامیاني من مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد بإيران “.وأصيب المرجع الديني العراقي المقيم في قم هادي المدرسي وعائلته بفيروس كورونا بايران، فيما لم تكشف […]

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