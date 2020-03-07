شاهد: أول تعليق لداليا مصطفى بشأن “الفيديو المسرب” لزوجها

2020/03/07 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواصل اسم الفنان شريف سلامة تصدر مؤشر البحث جوجل وذلك بعد أن ردت زوجته الفنانة داليا مصطفى، على خبر تسريب فيديو له مع عدد من الفنانات، وما تردد عن انفصالها عنه.وأضحت داليا مصطفى، خلال لقائها ببرنامج “معكم” المذاع على فضائية cbc، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت فى غاية الغضب […]

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