2020/03/07 | 22:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكري يزور 7 دول عربية لنقل رسالة من السيسي إلى قادتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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