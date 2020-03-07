صحة ديالى تكشف نتيجة فحص 6 حالات مشتبه إصابتها بكورونا دخلت قبل 48 ساعة

2020/03/07 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت (07 آذار، 2020) نتيجة فحص 6 حالات اشتباه بفايروس كورونا دخلت لل...





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