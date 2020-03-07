شمخاني يكشف فور وصوله الى بغداد الهدف من زيارته

2020/03/07 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف امين مجلس الامن القومي الإيراني، علي شمخاني، السبت (07 آذار 2020)، عن سبب زيارته إلى بغداد.

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