مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة بيتيس

2020/03/07 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلنالمدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، السبت، قائمة فريقه التي ستواجه ر...





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