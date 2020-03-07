الصدر يوجه بالابتعاد عن “خرافات التعويذات” لمواجهة كورونا.. ويقدم بدائل دينية مشابهة

2020/03/07 | 22:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعبر صفحة صالح محمد العراقي الناطقة باسمه، ضرورة القيام ببعض الامور المعنوية لمواجهة كورونا، بالاضافة الى الامور المادية الطبية.وأورد العراقي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، 12 نقطة بشأن الاجراءات المعنوية والدينية والروحانية كمكمل للاجراءات المادية الطبية لمواجهة كورونا.وفيما وجه العراقي، بالابتعاد عن الخرافات كالتعويذات […]

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