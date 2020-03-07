حزب البارزاني: عبد المهدي رجل المرحلة والإبقاء عليه افضل الحلول

2020/03/07 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، السبت، رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي بـ”رجل المرحلة”، مشيرا إلى أن الإبقاء عليه هو افضل الحلول.وقال باجلان في تصريح صحفي […]

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