غدا..وزير خارجية مصر يزور العراق حاملاً رسالة السيسي

2020/03/07 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غد الأحد في إطار زيارة رسمية.وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “نستقبل معالي الاخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يوم غد في بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى […]

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