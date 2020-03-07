تحالف سائرون:قرارات خليه الازمة الوزارية لم تتم على اساس علمي ومهني

2020/03/07 | 22:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد عبر حسابه الشخصي في تويتر عضو مجلس النواب العراقي النائب عن تحالف سائرون الدكتور ماجد الوائلي عضو اللجنة المالية النيابية حول قرارات خليه الازمة الوزارية التي تم كتابتها على […]

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