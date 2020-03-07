الصحة العراقية تكشف عن اخر احصائية للمصابين بفيروس كورونا

2020/03/07 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 54 حالة.وقالت الوزارة، في بيان، إنها شخصت 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، سبع حالات في العاصمة العراقية بغداد والثامنة في محافظة النجف، (جنوب البلاد).وأشارت الوزارة، في وقت سابق اليوم، إلى أن ”عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق بلغ 46 إصابة، منها 4 وفيات، وحالتا شفاء تام من الفيروس.

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