كورونا والدين.. أحمد سعداوي

2020/03/07 | 22:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب احمد سعداوي: كورونا والدين .يورد محمد عابد الجابري في أحد كتبه هذه الحوارية بين طالب في الأزهر وشيخه، وسأرويها من ذاكرتي لاني لا أتذكر في أي كتاب قرأتها: ـ يا شيخ..ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ ـ بلى..ـ إذن لماذا تقدم هؤلاء الافرنجة وصنعوا هذه المصنوعات..وبقينا نحن متخلفين.صمت شيخه […]

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