صحة النجف تكشف تفاصيل عن حالة الإصابة الجديدة بفيروس كورونا

2020/03/07 | 22:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة النجف معلومات تفصيلية بشأن الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، إن الإصابة الجديدة لفتاة في الثانية والثلاثين من العمر من مدينة الكوفة / […]

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