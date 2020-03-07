حالات شفاء من كورونا بايلام الفيلية وتطورات ملفتة بكرمانشاه

2020/03/07 | 22:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة ايلام الفيلية، عن شفاء اربع حالات من فيروس كورونا.وقال قاسم سليماني دشتكي محافظ ايلام، "ان المحافظة سجلت اصابة 16 شخصاً بفيروس كورونا، شفي اربعة منهم، ويخضع 4 اخرون لمرحلة الاستشفاء الاخيرة".واضاف، "من بين المصابين، سجلنا وفاة حالة واحدة مؤكدة بكورونا".من جهتها اعلنت محافظة كرمانشاه اصابة 31 شخصا بالفيروس، توفي منهم 3.وقال المتحدث باسم الخلية الخاصة بكورونا الدكتور ابراهيم شكيبا "خلال الاسبوعين الاخيرين تم حجر 361 شخصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس، خرج منهم 276 لعدم الاصابة، بينما لا يزال 82 مريضاً مشتبها به في الحجر.

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