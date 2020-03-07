2020/03/07 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ متابعة

افاد مصدر أمني، الخميس، بمصرع واصابة زوار عراقيين في حادث سير بسوريا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين مدينتي حمص ودمشق السوريتين، لسيارة من نوع باص تحمل زوار عراقيين، ما اسفر عن مقتل 30 زائراً واصابة ستة اخرين".

ولفت الى أن "السيارة كانت قادمة من محافظة كربلاء".

بغداد اليوم- واسط

اصدرت مديرية شرطة محافظة واسط، السبت (07 آذار 2020)، 7 قرارات ملزمة بشأن التعامل مع فايروس كورونا المستجد بعد تسجيل عدة اصابات مؤكدة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر لظهور حالات إصابة م

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم السبت (7 اذار 2020)، عن زيارة يجريها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى بغداد.

ونقلت محطة العالم في خبر عاجل لها ان "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخان

بغداد اليوم- بابل

أعلنت شرطة محافظة بابل، السبت (07 آذار 2020)، القبض على قاتل بعد 24 ساعة على تنفيذ جريمته في ناحية ابي غرق غربي المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة، عادل العناوي الحسيني، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ورود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. مصرع واصابة زوار عراقيين بحادث سير في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. مصرع واصابة زوار عراقيين بحادث سير في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).