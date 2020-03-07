الفار يعيد برشلونة الى صدارة الدوري الاسباني

2020/03/07 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أعادت تقنية الفار اليوم السبت، (7 آذار 2020) برشلونة الى صدارة الليغا بركلة جزاء في الدقيقة 80 وال...





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