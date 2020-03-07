حوارات مكثفة لاختيار رئيس الوزراء

2020/03/07 | 22:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

كشفتْ مصادرُ برلمانية عن أن الكتل النيابية الشيعية تستعد لاختيار مرشح من بين الأسماء المتداولة لديها لرئاسة الوزراء، عبر آلية التصويت عليه قبل طرح اسمه على باقي المكونات وشركاء العملية السياسية، وبينما أكد نائب بتحالف الفتح لـ "الصباح" أن تسمية رئيس الوزراء المقبل مازالت رهن الحوارات والمفاوضات المكثفة بين كتل المكون الشيعي؛ عبرت الكتل النيابية الكردستانية عن تصوراتها حيال ما ينبغي على المكلف بتشكيل الحكومة أن يلتزم به تجاه حقوق الإقليم.



وقال النائب عن تحالف الفتح، فاضل جابر الفتلاوي لـ "الصباح": إن "تسمية رئيس الوزراء مازالت رهن الحوارات والمفاوضات بين كتل المكون الشيعي، لإنضاج تصور عن شخصية تحظى بمقبولية من المكون، ليتم طرحها لاحقاً على المكونات الأخرى كي نمضي بتشكيل الحكومة".

وأكد الفتلاوي، أن "هناك العديد من وجهات النظر المختلفة طرحت داخل كتل المكون الشيعي؛ منها ترشيح أسماء مثلت المكون في المراحل السابقة، ولكننا مع شخصية بعيدة عن التحزب".

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