إشادة عالمية بإجراءات العراق لمكافحة {كورونا}

2020/03/07 | 22:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / شيماء رشيد المحافظات / مراسلو الصباح

أشادتْ منظمة ُالصحة العالمية، باجراءات العراق في مواجهة "كورونا" مؤكدة أنها تتطابق مع المعايير الدولية، وبينما أسفرت تلك الاجراءات عن مغادرة العديد من المصابين بالفايروس المستشفيات في بغداد بعد ان اكتسبوا الشفاء التام، يستعد ثلاثة مصابين في كركوك، وآخر في بابل، وخامس في ذي قار، لمغادرة المستشفيات، بعد استقرار حالاتهم الصحية.



وسط ذلك، اعلنت وزارة الصحة في بيان مساء أمس السبت، تأكيد تشخيص ثماني حالات جديدة بفايروس (كورونا) المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف.



وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم اسماعيل: ان المنظمة تولي العراق اهتماما كبيرا، وسترسل يوم الثلاثاء ستة من كبار الخبراء من سويسرا الى العراق، لمتابعة الاجراءات في المنافذ والمستشفيات والمطارات، مشيرا الى ان عدد الحالات المسجلة في العراق بالفايروس قليلة مقارنة بدول الجوار ذات التماس مع ايران. ولفت اسماعيل الى ان "عدد حالات الشفاء من الفايروس ستزداد في العراق"، موجها شكره الى "المرجعية الدينية العليا لدعمها غير المحدود لمواجهة المرض".



على صعيد ذي صلة، ذكر بيان لوزارة النقل، أنه " وبالتنسيق بين حكومتي البلدين على إرسال مواد ومستلزمات وأجهزة كشف، مع كادر طبي صيني متخصص، على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية، برحلة خاصة إلى العراق". وأعرب وزير النقل عبد الله لعيبي، بحسب البيان، عن شكره لجمهورية الصين وكل من أسهم في إكمال الإجراءات وتسهيلها خدمة للمواطن العراقي، والمساعدة في تخطي هذه المرحلة الحرجة بسلامة.



وأكد مصدر في تصريح، لـ"الصباح"، أنه وصلت، ليل أمس السبت، مواد ومستلزمات وأجهزة كشف عن فايروس "كورونا"، مع كادر طبي صيني متخصص، على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية برحلة خاصة إلى العراق .



الى ذلك، قال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح"، انه تقرر ايفاد ضباط ارتباط الى المنافذ الحدودية والمطارات لتسجيل المواطنين من اهالي كربلاء المقدسة القادمين من الدول المؤشر فيها فايروس (كورونا) ليتسنى لمديرية صحة كربلاء اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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