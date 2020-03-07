بناء مجمعات سكنية في ربيعة

2020/03/07 | 22:40 - المصدر: الصباح

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الموصل / شروق ماهر

كشفَ محافظُ نينوى نجم الجبوري، أمس السبت، عن وضع الحجر الأساس لبناء مجمعات سكنية في ناحية ربيعة، في حين اعلن مدير عام صحة نينوى، افتتاح اربعة مراكز صحية في قضاء الحمدانية.

وقال الجبوري، لـ"الصباح":إن"الملاكات الهندسية في بلديات نينوى، وبالتعاون مع نخبة هندسية من شركة الفاو للمقاولات والاعمار، شرعت بوضع الحجر الاساس لبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للأسر المتضررة ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية في ناحية ربيعة شمال غرب الموصل ".

واضاف الجبوري، أن"مبالغ انشاء هذه المجمعات خصصت من مبالغ إعمار البنية التحتية للمناطق المحررة، وان مدة انجاز هذه المجمعات حددت بفترة تستغرق 15 شهرا تقريبا، منذ بدء العمل بهذه المجمعات وسط الناحية".

في غضون ذلك، اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، الشروع بحملة لرفع التجاوزات في عموم مدينة الموصل بساحليها الايسر والايمن.

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