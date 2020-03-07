مقتل شيخ عشيرة بني تميم في البصرة

2020/03/07 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة افاد مصدر امني بمقتل شيخ عشيرة بني تميم في البصرة الشيخ ابو كامل التميمي قرب داره الواقعة في قضاء ابو الخصيب بنيران سلاح كاتم .

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