صحة كركوك تعلن شفاء حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا

2020/03/07 | 22:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم السبت، شفاء حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا.

وقال كريم ولي مدير عام صحة كركوك، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم شفاء حالة رابعة مصابة بفايروس كورونا لطفل قبل قليل من اصل ٧ أشخاص"، مضيفا ان "المتبقي 3 ووضعهم جيد وحالتهم مستقرة".

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