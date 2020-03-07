سانا: مصرع 22 بينهم عراقيون في حادث سير مروّع بسوريا

2020/03/07 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمصرع 22 شخصاً بينهم زوار عراقيوم يوم السبت في حادث سير مروع على طريق حمص دمش بمنطقة جسر بغداد.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون قوله، إن "الحادث سببه عطل بمكابح الصهريج ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه بحافلتين تحملان على متنهما عددا من الركاب العراقيين، وخمس عشرة سيارة كانت على طريق السفر".

وأضاف الرحمون أن "الحادث أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 70 آخرين حتى الآن"، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تتضح بعد.

وبين أن كوادر الدفاع المدني ما تزال تعمل على إزالة السيارات المتضررة من موقع الحادث وأنه تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما تتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل هذه الليلة.

محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم اكد في تصريح مماثل ان كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين.

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