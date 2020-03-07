صورة.. تعافي طفل مصاب بكورونا في كركوك

2020/03/07 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة كركوك يوم السبت تعافي مصاب آخر من فيروس كورونا الجديد.

وقال كريم ولي مدير عام صحة كركوك في تصريح ورد لشفق نيوز، إن المحافظة سجلت حالة تعافي رابعة مصابة بفايروس كورونا لطفل من أصل ٧ أشخاص".

وأضاف أن "المتبقين من المصابين وضعهم جيد وحالتهم مستقرة".

وسجل العراق، السبت، 8 حالات إصابة جديدة 7 منها في بغداد والثامنة في النجف، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 56، توفي منها حتى الآن 4 في عموم البلاد، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 1 أربيل.

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