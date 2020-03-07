وصول الوفد الصيني الى مطار بغداد


وصول الوفد الصيني الى مطار بغداد
2020/03/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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