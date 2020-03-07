صحة كردستان تعلن تسجيل اصابة ثانية بكورونا في اربيل

2020/03/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا في اربيل .

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بغداد اليوم ـ المثنى

وجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، السبت، رسالة الى اصحاب المقاهي في المحافظة.

وقال جودة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يسمح بفتح المقاهي وبيع الشاي والقهوة السفري ويمنع منعاً باتا بيع النارگيلة، كما يمنع جلوس ا

بغداد اليوم ـ كركوك

اعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم السبت، عن شفاء حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة، كريم ولي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم شفاء حالة رابعة مصابة بفايروس كورونا لطفل قبل قليل من اصل ٧ أشخاص&q

بغداد اليوم-متابعة

أقرت وزارة الصحة المصرية، السبت (7 آذار 2020) لأول مرة بوصول كورونا للبلاد، فيما أعلنت تسجيل 33 حالة.

وذكرت الصحة المصرية، في بيان، أنها اكتشفت "33 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر".

وأشارت إلى

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