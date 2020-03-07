2020/03/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم
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وقال جودة في بي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ المثنى يوجه رسالة الى اصحاب المقاهي: يسمح ببيع الشاي والقهوة السفري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ المثنى
وجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، السبت، رسالة الى اصحاب المقاهي في المحافظة.
وقال جودة في بي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ المثنى يوجه رسالة الى اصحاب المقاهي: يسمح ببيع الشاي والقهوة السفري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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