محافظ المثنى يوجه رسالة الى اصحاب المقاهي: يسمح ببيع الشاي والقهوة السفري

2020/03/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ المثنى

وجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، السبت، رسالة الى اصحاب المقاهي في المحافظة.

وقال جودة في بي...





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