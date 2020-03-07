الداخلية العراقية توقف اصدار المستمسكات لمدة اسبوع

2020/03/07 | 23:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية الاحوال العامة في وزارة الداخلية العراقية، السبت، ايقاف العمل بإصدار المستمسكات في جميع دوائر الأحوال والجوازات والإقامة لمدة اسبوع....

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