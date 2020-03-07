أربيل تستيقض على حادثة “صادمة”.. سرقة على الطريقة “الهوليودية” تطال محل ذهب بحفر نفق طويل!

2020/03/07 | 23:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استيقضت محافظة أربيل على حادثة ربما هي الاولى من نوعها في العراق، عندما وجد صاحب احدى محلات الذهب في المدينة، تعرض محله للسرقة بفقدان بضاعة ونقود بنحو 300 ألف دولار، دون تضرر باب المحل بعملية تشبه الافلام الهوليودية.وتعرض محل كبير لبيع الذهب في مركز قضاء سوران في محافظة اربيل الى […]

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