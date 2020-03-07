إقليم كوردستان يعلن إصابة ثانية بكورونا في أربيل

2020/03/07 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل إصابة مؤكدة ثانية بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء الفحص لـ72 مشتبهاً به، وكانت نتيجة حالة واحدة إيحابية وتبين أنها حاملة لفيروس كورونا المستجد، وهي امرأة تبلغ 49 عاماً ومن سكنة محافظة أربيل وزارت إيران بغرض العلاج، وتخضع حالياً للرقابة الطبية".

وأشارت إلى "استمرار الطواقم الصحية بإجراء جولات ميدانية لفحص المشتبه بحملهم للفيروس ومتابعة الوضع الصحي للمواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي وعددهم 2872 مواطناً، في 31 موقعاً مختلفاً"، مبينةً: "تم حتى الآن رفع الحجر عن 1254 مواطناً".

وهذه ثاني حالة إصابة بالفيروس والعاشرة في إقليم كوردستان، 8 منها في السليمانية.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في عموم العراق إلى 57، توفي منها حتى الآن 4، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 1 ميسان، 1 بابل.

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