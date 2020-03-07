متظاهرو التحرير يردون على حراك لاعادة عبد المهدي ..(صور)

2020/03/07 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل ، بوسترات انتشرت في ساحة التحرير بشان رفض المعتصمين عودة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة .

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