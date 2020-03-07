2020/03/07 | 23:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسام أجنبي يرسم الدول التي أصيبت بفايروس كورنا و وضع كمامات لكل شخص بلون علم دولته.الغريب أنه وضع كمامه للشخص العربي (الخليجي) بعلم اسرائيل!

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