2020/03/07 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – روما – الزمان اعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو السبت حال الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه، مع تسجيل عشرين إصابة جديدة.وقال الحاكم في مؤتمر صحافي في ألباني “لدينا 21 اصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية”، لافتا الى أن عشرة اشخاص نقلوا الى المستشفى.واوضح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفيروس يتسلل الى جنود المارينز ونيويورك تعلن الطوارئ بعد إصابات جديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفيروس يتسلل الى جنود المارينز ونيويورك تعلن الطوارئ بعد إصابات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).