كوردستان تناشد الإيزيديين بتعليق زيارة لالش وحظر التجمعات

2020/03/07 | 23:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشدت المديرية العامة لشؤون الايزيديين في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أمير الايزيديين ومجلسهم الروحاني باتخاذ بعض الاجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في كتاب رسمي موجه من المديرية إلى أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي، إنها تناشد بإصدار قرار بحظر التجمعات داخل المجتمع الايزيدي بصورة مؤقتة وخصوصا مجالس العزاء وحفلات الأعراس وما إلى ذلك.

كما تضمنت المناشدة بإصدار قرار بتعليق زيارة معبد لالش والمزارات الأخرى.

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