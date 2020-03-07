وزير النقل: الصين ارسلت اطنان من المستلزمات الطبية للعراق لمواجهة كورونا

2020/03/07 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

وصل الفريق الطبي الصيني، اليوم السبت، الى مطار بغداد الدولي لبحث التعاون المشتركة لمواجهة كورونا

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الفريق الطبي الصيني وصل مساء اليوم الى مطار بغداد الدولي لتقديم المساعدة الطبية لل

بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، السبت (07 آذار، 2020) من طرق وصفها بالملتوية لدى واشنطن لابقاء القوات الاميركية في العراق عبر صيغة تتم بالخفاء.

وقال آمرلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "هناك معلو

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت (07 آذار، 2020) نتيجة فحص 6 حالات اشتباه بفايروس كورونا دخلت للمستشفيات في الساعات 48 الماضية.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "6 حال

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