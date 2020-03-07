اربيل تسجل اصابة ثانية بكورونا

2020/03/07 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، وجود إصابة ثانية بفيروس كورونا في مدينة أربيل.

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