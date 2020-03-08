حادث سير يؤدي بحياة اكثر من 30 زائرا عراقيا في سوريا

2020/03/08 | 00:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أكد مصدر مطلع إلى وقوع حادث سير في مدخل العاصمة السوريه دمشق اليوم السبت لاربع باصات عراقية ارتطمت بصهريج سوري،وذكر المصدر إلى وقوع اكثر من 30 ضحية من الزوار العراقيين المتوجهين إلى مرقد السيدة زينب ع،

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