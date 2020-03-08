الفريق الطبي الصيني يصل إلى مطار بغداد الدولي

2020/03/08 | 00:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة _أين} وصل فريق طبي متخصص مع مواد طبية من الصين الى مطار بغداد الدولي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.وكشفت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن تفاصيل الفريق الطبي المتخصص والأجهزة الطبية التي ستصل الى الصين لمكافحة فيروس كورونا.وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت {أين نيوز } نسخة منه، إن "العراق يتسلم اليوم الموادّ والأجهزة الطبّية التي بعثتها حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة لمُواجَهة فايروس كورونا (COVID-19) يُرافِقها فريق طبّي مُتخصِّص للتدريب في مجال الوقاية من هذا الفايروس، وأساليب التعامل مع المُصابين به".

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