2020/03/08 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصل ال.بغداد مساء اليوم فريق طبي مختص لمساعدة السلطات العراقية على مواجهة فايروس كورونا.واصطحب الفريق الصيني معدات طبية خاصة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور ..وصول فريق طبي صيني الى بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور ..وصول فريق طبي صيني الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).